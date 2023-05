Terza e quarta tappa del Giro d’Italia su queste strade lucane: ecco le modifiche alla circolazione

La terza e quarta tappa della Manifestazione Ciclistica ‘Giro d’Italia’ (‘Vasto-Melfi’ e ‘Venosa-Lago Laceno’) fissate nelle giornate di Lunedì 8 e Martedì 9 Maggio interesseranno, tra le altre, anche arterie stradali di competenza Anas in Basilicata.

A questo proposito Anas comunica ai cittadini:

“In vista dell’evento sportivo sono state effettuate numerose riunioni presso la Prefettura e la Questura di Potenza durante le quali è stata concordata, tra le altre cose, l’attivazione di presìdi di personale Anas in corrispondenza di alcuni punti strategici.

In particolare, le limitazioni per la circolazione (attive 2 ore e 30 prima del passaggio del veicolo recante l’indicazione dell”inizio della gara ciclistica’ e fino a 30 minuti dopo il passaggio del veicolo di ‘fine gara ciclistica’, esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento della competizione, in piena sicurezza) interesseranno per la 3a tappa:

SS 655 dal km 39,486 (confine con la Puglia) al km 39,700 (svincolo con SS401/dir)

SS 401/dir dal km 0,000 (Melfi) al km 21,500 (Rionero in Vulture)

SS 93 dal km 74,988 (innesto con la SS658) fino al centro abitato di Rapolla

e per la 4a tappa:

SS 658 dal km 36,800 (svincolo di Rionero in Vulture) al km 21,900 (svincolo di Lagopesole)

SS 743 km 27+900 circa (abitato di Baragiano Scalo) – solo attraversamento in corrispondenza della Strada Provinciale ex SS7

SS 7 dal km 404,255 circa (abitato di Castelgrande) al km 389,800 (confine con Regione Campania, abitato di Sant’Andrea di Conza (AV))

Nel dettaglio, le limitazioni per la circolazione (attive 2 ore e 30 prima del passaggio del veicolo recante l’indicazione dell”inizio della gara ciclistica’ e fino a 30 minuti dopo il passaggio del veicolo di ‘fine gara ciclistica’, esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento della competizione, in piena sicurezza) richiederanno una serie di filtraggi e di chiusure, nel dettaglio, interesseranno per la 3a tappa:

– filtraggio allo svincolo di Lavello con deviazione della circolazione sulla SS93 “Appulo-Lucana” e prosieguo per Cerignola oppure per Canosa di Puglia;

– filtraggio al km 23,000 della SS401 (svincolo con la SP219)

– chiusura totale, in direzione di Foggia, al km 47,000 della SS655 “Bradanica” (in corrispondenza dello svincolo con SS658/dir “Melfi – Sata”/ Area Industriale Stellantis)

– chiusura totale al km 15,600 della SS401 (in corrispondenza dello svincolo di Aquilonia).

e per la 4a tappa, con deviazione della circolazione sulle SS169 “di Genzano”, SS96/bis “Barese” ed SS655 “Bradanica” e viceversa:

– filtraggio allo svincolo di San Nicola di Pietragalla al km 12,400 della SS658 (il percorso alternativo individuato durante le specifiche riunioni per i mezzi richiede un aumento dei tempi di percorrenza di circa un’ora);

– filtraggio allo svincolo della SS658/dir “Melfi-Sata” con la SS655 “Bradanica”;

– filtraggio allo svincolo di Lavello della SS655 “Bradanica” con SS93 “Appulo Lucana”;

– filtraggio allo svincolo di zona industriale di Baragiano al km 10,500 della SS94/dir;

– filtraggio sulla SS7 dal km 404,255 (abitato di Castelgrande) al km 389,800 (confine regionale con la Campania, abitato di Sant’Andrea di Conza (AV));

– filtraggio allo svincolo della SS 401 (km 27,600) con la SS 743 (km 0,000);

– chiusura totale al km 18,000 della SS658 “Potenza-Melfi” (in corrispondenza dello svincolo di San Giorgio);

– chiusura totale al km 40,400 della SS658 “Potenza-Melfi” (in corrispondenza dello svincolo di Barile);

– chiusura totale al km 27,900 della SS743 “Nerico-Bella Muro”;

– chiusura totale al km 36,700 della SS401 “dell’Alto Ofanto e del Vulture” con la SS7.

Oltre alla presenza di personale, saranno attivi anche i Pannelli a Messaggio Variabile”.a

