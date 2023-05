Bernalda: al via l’inaugurazione di questo nuovo asilo Nido Comunale! Ecco i dettagli

Una bella notizia per la comunità di Bernalda.

Come fa sapere l’amministrazione comunale Lunedì 8 Maggio alle ore 17.30 è in programma l’inaugurazione dell’Asilo Nido Comunale “Bimbi Felici” in via Anacreonte.

Aggiunge il Comune:

“L’apertura di questa nuova struttura costituisce un’ulteriore conferma della crescente attenzione che questa Amministrazione Comunale pone verso le famiglie e i più piccoli.

L’iniziativa è stata possibile grazie all’impegno sinergico con il Consorzio “La Città Essenziale” che si è aggiudicata la gestione”.

Ecco i dettagli dell’evento.

