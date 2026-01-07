Stellantis e indotto Melfi: il Consiglio regionale si riunisce in seduta straordinaria. L’ordine del giorno

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato in seduta straordinaria alle ore 10:30 di venerdì 9 gennaio 2026, nell’aula Dinardo, situata al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.

All’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea la crisi industriale del Distretto del mobile imbottito e la crisi industriale del comparto automotive, con particolare riferimento a Stellantis e all’indotto.

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming, fruibile da PC, smartphone e tablet, sui siti del Consiglio regionale e della Regione Basilicata.

Sarà inoltre possibile seguirla anche attraverso il profilo X.