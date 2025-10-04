Scanzano Jonico, gravissimo incidente: purtroppo quattro persone non ce l’hanno fatta. Tratto di strada chiuso. I dettagli

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Matera, con personale della Sede Distaccata di Policoro, sono intervenuti oggi, sabato 4 ottobre 2025, intorno alle ore 14:20, per un grave incidente stradale avvenuto sulla SS 598 (Strada Statale 598 di Fondovalle dell’Agri), precisamente al km 121 +100, nel comune di Scanzano Jonico.

Il sinistro ha coinvolto un’autovettura, una Renault Scenic 7 posti di colore grigio, e un camion Iveco Eurostar.

La situazione riscontrata sul posto era di estrema gravità.

All’interno della Renault Scenic sono stati accertati dieci occupanti.

Purtroppo, a seguito del violento impatto, quattro occupanti hanno perso la vita.

I restanti occupanti, tutti feriti, sono stati trasportati d’urgenza in gravi condizioni presso vari nosocomi lucani con l’ausilio anche dell’elisoccorso.

Al momento, non è stato possibile procedere all’identificazione delle vittime e dei feriti, che si presume siano tutti di nazionalità pakistana.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il personale sanitario del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è al momento chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, l’estrazione degli occupanti dai mezzi e la successiva rimozione dei veicoli.