A Matera le riprese di questo programma che andrà in onda in Rai! Le zone interessate

La città di Matera accoglierà la riprese della quinta stagione programma televisivo “I Mestieri di Mirko”, in onda su Rai 2.
L’amministrazione comunale ha autorizzato le riprese audiovisive nelle giornate del 6, 7 e 8 ottobre.
Il set interesserà Santa Maria De Idris, il centro storico e i rioni Sassi, con location specifiche che saranno definite durante la fase realizzativa del progetto.
Il programma ha come obiettivo la riscoperta dei mestieri artigianali e delle professioni tradizionali, raccontate attraverso la partecipazione attiva di Mirko Matteucci – il protagonista – che in ogni puntata si mette alla prova come “apprendista per un giorno”.
Dunque “un racconto immersivo e coinvolgente per comprendere come le antiche professioni si siano evolute nel tempo”.
La puntata materana verrà distribuita su RaiPlay e Rai2, con una diffusione social parallela con contenuti ad hoc su TikTok e Instagram.