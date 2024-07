Salvino, correndo nella natura, ha attraversato la Basilicata arrivando a Policoro! Ecco il suo percorso

“Basilicata coast to coast” non è più soltanto il film di Rocco Papaleo.

Ecco l’impresa di Salvino Pastore che ha fatto sapere:

“Nei giorni 4 e 5 luglio 2024, ho svolto in solitaria la prima vera “traversata” della Regione Basilicata in trail running, dal mar Tirreno al mar Jonio, partendo dal porto turistico del Comune di Maratea con arrivo al Lido di Policoro, percorrendo i territori dei Comuni di Trecchina, Lauria, Castelluccio Superiore, Agromonte Magnano, Episcopia, Francavilla in Sinni, Senise, Noepoli, Valsinni e Rotondella.

Non sono uno sportivo professionista e dopo oltre un anno di preparazione, con la bandiera della Regione Basilicata sulle spalle a segnare il senso di appartenenza alla Regione di origine e l’indispensabile per svolgere l’evento, supportato per il rifornimento lungo l’intero percorso esclusivamente da mia moglie, affetta da tumore metastatico al seno, ho realizzato l’evento con il duplice fine di far conoscere sia la Regione Basilicata come meta turistica che per aderire alla campagna di prevenzione e ricerca del tumore al seno per cui sono tuttora in corso i contatti con alcune organizzazioni.

Grande l’emozione per le incredibili sensazioni provate, sia per le caratteristiche climatiche e morfologiche del territorio che per i rapporti, pur se di breve durata, vissuti con i corregionali incontrati casualmente lungo il percorso, che con i titolari e gli addetti alle strutture ricettive, precedentemente inconsapevoli dell’evento”.

Complimenti!