Rotondella: festa per i 100 anni di nonna Esterina! Tantissimi auguri

13 Ottobre 2025

Nuova centenaria in Basilicata.

Si tratta di nonna Esterina Giuseppina Montesano di Rotondella.

Questi gli auguri dell’Amministrazione Comunale:

“L’amministrazione comunale di Rotondella esprime i più sentiti auguri alla signora Esterina Giuseppina Montesano in occasione del suo centesimo compleanno, rendendo omaggio ad una vita lunga e ricca di valori che rappresentano un patrimonio prezioso per l’intera comunità“.

Un compleanno che arricchisce ancor di più la nostra Terra.

A nonna Esterina i nostri migliori auguri.