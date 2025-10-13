Rotondella: festa per i 100 anni di nonna Esterina! Tantissimi auguri

Nuova centenaria in Basilicata.
Si tratta di nonna Esterina Giuseppina Montesano di Rotondella.
Questi gli auguri dell’Amministrazione Comunale:
“L’amministrazione comunale di Rotondella esprime i più sentiti auguri alla signora Esterina Giuseppina Montesano in occasione del suo centesimo compleanno, rendendo omaggio ad una vita lunga e ricca di valori che rappresentano un patrimonio prezioso per l’intera comunità“.
Un compleanno che arricchisce ancor di più la nostra Terra.
A nonna Esterina i nostri migliori auguri.