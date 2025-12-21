ULTIME NEWS

Ritrovato il giovane Francesco Romano: era in Basilicata. I dettagli

21 Dicembre 2025

Una buona notizia.

Ritrovato il giovane di 15 anni, Francesco Romano.

Si era allontanato il 18 Dicembre 2025 da Santa Cesarea Terme (LE).

É stato ritrovato dal radiomobile della compagnia di Potenza in centro.