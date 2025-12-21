Ritrovato il giovane Francesco Romano: era in Basilicata. I dettagli

Una buona notizia.
Ritrovato il giovane di 15 anni, Francesco Romano.
Si era allontanato il 18 Dicembre 2025 da Santa Cesarea Terme (LE).
É stato ritrovato dal radiomobile della compagnia di Potenza in centro.
Montescaglioso si prepara ad accogliere cittadini e visitatori per uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: la XXXIX edizione della Sagra della Pettola, in…
Volge al gran finale “La Casa di Babbo Natale”, l’iniziativa ospitata presso il Centro Sociale Comunale “San Gioacchino” che ha trasformato il cuore di Montescaglioso…
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il disegno di legge promosso dalla Direzione Infrastrutture che introduce modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 Settembre…
Ci sono volute oltre due ore e mezzo di tempo per realizzare a Pescopagano, in provincia di Potenza, un calzoncello ripieno di ceci, cacao e…
Il bonus autoimpiego per giovani under 35 rappresenta una misura di sostegno economico destinata a chi avvia una nuova impresa in ambiti considerati strategici dal…
Quest’oggi, 21 Dicembre, partirà l’Inverno Astronomico. Ma cosa significa? Ce lo spiegano gli esperti 3bmeteo che precisano: “Il solstizio d’inverno, dal latino solstitium, composto dalle…
Brutto incidente a Matera in via dei Normanni. Questa sera tre auto hanno impattato tra loro. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Il bilancio dell’incidente…
Con l’avvicinarsi del cenone della Vigilia, il Codacons invita le famiglie a prestare particolare attenzione alla spesa natalizia, in un contesto in cui numerosi prodotti…
“Le 5 nascite altamente complesse avvenute in 24 ore presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Policoro sono un esempio straordinario di efficienza e competenza del…
L’Auditorium Comunale di Accettura continua il suo percorso di rilancio culturale e sociale con la proiezione del film “Buen Camino”, diretto da Gennaro Nunziante e…
Il monitoraggio delle azioni regionali per l’abbattimento dei tempi di attesa, aggiornato al 30 Novembre 2025, si è sviluppato in piena aderenza alle previsioni del…
L’Amministrazione Comunale di Pisticci è lieta di invitare tutti i bambini e le loro famiglie al Villaggio di Babbo Natale, per vivere insieme momenti magici…