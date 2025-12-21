Montescaglioso: al via la Sagra della Pettola, la tipica e buonissima frittella natalizia! I dettagli

Montescaglioso si prepara ad accogliere cittadini e visitatori per uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: la XXXIX edizione della Sagra della Pettola, in programma oggi, Domenica 21 dicembre a partire dalle ore 20:00 in Piazza Roma.

Come da tradizione, l’evento è organizzato dalla Pro Loco di Montescaglioso, in collaborazione con il gruppo “U Piatt Pront”, l’UNPLI e con il supporto del Comune di Montescaglioso, a testimonianza di una sinergia che da anni valorizza le radici culturali e gastronomiche del territorio.

Durante la serata, il centro storico si trasformerà in un vero e proprio percorso sensoriale: stradine e viuzze in pietra, illuminate dalle luci natalizie, saranno avvolte dall’inconfondibile profumo delle pettole appena fritte e da quello dei caminetti accesi, che emanano un senso di genuinità, semplicità e calore domestico.

Un’atmosfera capace di riportare indietro nel tempo, evocando ricordi, tradizioni e il fascino autentico dei borghi lucani.

Passeggiando tra i vicoli, i visitatori potranno vivere un’esperienza che va oltre il gusto: una passeggiata tra panorami suggestivi, scorci storici e affacci caratteristici, rendendo la sagra anche un’importante occasione di turismo esperienziale.

Montescaglioso si racconta così attraverso i suoi sapori, i suoi profumi e la sua accoglienza, attirando ogni anno numerosi visitatori anche dai centri limitrofi.

Protagoniste indiscusse restano le pettole, preparate secondo l’antica ricetta montese e fritte al momento in olio extravergine d’oliva, da gustare nella versione dolce o salata, accompagnate da vino locale.

Il tutto sarà arricchito da musiche popolari, zampognari, suoni tradizionali e momenti di animazione, che contribuiranno a creare un clima di festa e condivisione.

La XXXIX Sagra della Pettola si conferma così non solo un evento gastronomico, ma un momento di valorizzazione del territorio, capace di unire tradizione, comunità e turismo, offrendo a chi partecipa un’esperienza autentica fatta di sapori, panorami e atmosfere senza tempo.

Appuntamento a Domenica 21 Dicembre, ore 20:00, in Piazza Roma: un viaggio tra profumi, viuzze e tradizioni nel cuore del centro storico di Montescaglioso.