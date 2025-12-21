Montescaglioso: gran finale per “La Casa di Babbo Natale”. Ecco il programma di oggi

Volge al gran finale “La Casa di Babbo Natale”, l’iniziativa ospitata presso il Centro Sociale Comunale “San Gioacchino” che ha trasformato il cuore di Montescaglioso in un suggestivo angolo di Polo Nord.

​L’evento, organizzato da DJ Raffy con la collaborazione del Centro Sociale, ha preparato una domenica ricca di calore per accogliere i bambini che ancora non hanno visitato la magica dimora.

Dopo il grande successo di ieri e dei giorni scorsi, resta solo l’occasione odierna per incontrare Babbo Natale e il suo fido aiutante, l’Elfo Vito, prima della loro partenza per la consegna dei regali.

Ecco il programma del gran finale:

​Domenica 21 Dicembre – L’ultimo appuntamento

Dalle ore 19:00 inizierà l’ultima serata ufficiale.

È l’ultima chiamata per chi deve ancora consegnare la letterina dei desideri e assicurarsi che arrivi a destinazione in tempo per la notte di Natale.

​Durante la serata di Domenica sarà presente lo staff di PhotoGlamour, pronto a immortalare l’incontro con una foto ricordo stampata istantaneamente.

Ad animare l’attesa ci saranno le postazioni di truccabimbi e le sculture di palloncini, per una festa continua che ha saputo unire la comunità e l’entusiasmo dei più piccoli.

​L’iniziativa si conferma un punto di riferimento per le festività locali; l’invito per tutti è di non perdere questi ultimi due giorni di pura meraviglia.

​A conclusione dell’evento, gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento:

al Centro Sociale Comunale “San Gioacchino” per la preziosa collaborazione,

al Comune di Montescaglioso per il Patrocinio,

a tutte le attività commerciali che hanno sponsorizzato l’iniziativa,