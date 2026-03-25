Rischio sanzioni richiedendo questi due bonus insieme: sono incompatibili

Il 2026 si apre con una sfida normativa senza precedenti per i contribuenti italiani.

Se da un lato il Governo ha messo in campo nuovi incentivi per la transizione ecologica, dall’altro ha eretto barriere invalicabili per impedire l’utilizzo distorto delle agevolazioni.

Il punto di riferimento, fa sapere quifinanza, è il provvedimento 86234/2026 dell’Agenzia delle Entrate, che recepisce le direttive del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per blindare il bonus elettrodomestici ed evitare sovrapposizioni pericolose con il bonus mobili.

Non si tratta solo di una raccomandazione: il divieto di cumulo è un pilastro strutturale dell’agevolazione, confermato sia dalle Faq del Ministero che dal decreto attuativo del 3 settembre 2025.

Per comprendere la portata del bonus elettrodomestici, bisogna partire dalla sua genesi legislativa.

Il beneficio è disciplinato dalla Legge n. 207/2024, che ha introdotto il concetto di contributo green sotto forma di voucher.

Questa natura giuridica segna una netta discontinuità con le altre tipologie di agevolazioni.

A differenza del bonus mobili, il voucher non è una detrazione fiscale da spalmare in più anni nella dichiarazione dei redditi, ma si configura come un contributo economico immediato che abbatte direttamente il costo d’acquisto.

Il provvedimento 86234/2026 dell’Agenzia delle Entrate entra a gamba tesa in questo contesto e definisce con precisione chi ha diritto al contributo e gli strumenti che devono essere adottati per erogarlo:

l’utente finale, ossia il consumatore maggiorenne che richiede e utilizza il contributo;

il voucher, che è sostanzialmente un codice alfanumerico univoco generato da una piattaforma informatica dedicata;

l’elenco informatico degli elettrodomestici, un database digitale gestito dai produttori che certifica quali modelli rispondono ai requisiti di efficienza.

Questo sistema a circuito chiuso garantisce che il bonus elettrodomestici sia applicato solo a prodotti realmente meritevoli, tracciando ogni singolo passaggio dal produttore al salotto del contribuente.

Il Mimit era stato categorico già nelle sue Faq: il contributo è concesso una sola volta per famiglia anagrafica. Ma il punto che scotta riguarda l’incompatibilità con altri benefici fiscali relativi alla stessa tipologia di prodotti.

Il provvedimento 86234/2026 ribadisce quanto già stabilito dal decreto ministeriale del 3 settembre 2025: il bonus elettrodomestici non può essere cumulato con altre agevolazioni riferite agli stessi costi ammissibili.

In parole povere: se lo Stato ti ha già scontato l’acquisto di una lavatrice tramite il voucher, non è possibile chiedere un ulteriore sconto del 50% tramite la detrazione Irpef decennale del bonus mobili.

Questa incompatibilità emergerà con forza in occasione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’Agenzia delle Entrate userà i dati dei voucher trasmessi dal Mimit per pulire le dichiarazioni, impedendo che lo stesso costo venga inserito tra gli oneri detraibili.

Il passaggio di dati tra il Ministero delle Imprese e l’Agenzia delle Entrate non è un semplice adempimento burocratico, ma una vera operazione di polizia tributaria digitale.

Il provvedimento 86234/2026, infatti, specifica che i dati dei voucher confluiscono direttamente nell’Anagrafe Tributaria.

Questo serve a:

inserire il dato nella dichiarazione dei redditi precompilata, il ché permette al contribuente di trovare traccia del bonus ricevuto;

bloccare qualsiasi tentativo di inserire quella spesa nei quadri dedicati alle detrazioni edilizie o mobili, nel caso in cui il sistema dovesse rilevare che per una determinata fattura è stato erogato un voucher.

L’utente finale deve quindi prestare la massima attenzione: se ha utilizzato il voucher deve evitare di inserire la medesima spesa nel computo del bonus mobili, anche se la fattura è superiore al valore del voucher stesso.

Un dettaglio fondamentale spesso trascurato è il limite del nucleo familiare. Il bonus elettrodomestici è spendibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico per famiglia. Questo significa che, una volta varcata la soglia del punto vendita, la famiglia deve avere le idee chiare su quale carta giocare.

Un dettaglio che spesso sfugge è che il voucher non è legato al singolo individuo.

Non importa quanti componenti maggiorenni ci siano in casa: il sistema permette la generazione di un solo codice alfanumerico per nucleo.

Per questo bisogna decidere quale elettrodomestico meriti il sacrificio del voucher, sapendo che per tutti gli altri acquisti dell’anno quella porta rimarrà chiusa.

Il provvedimento 86234/2026 fa luce una novità tecnologica: l’Elenco Informatico degli Elettrodomestici. Non basta che il negoziante affermi che un prodotto è in una determinata classe energetica: il modello deve essere presente nel database digitale predisposto dai produttori.

Per non vedere revocato il bonus, i beni devono rispettare i parametri del decreto del 3 settembre 2025:

le lavatrici e le lavasciuga devono essere in classe A;

le lavastoviglie in classe A;

i frigoriferi e i congelatori in classe B o superiore;

i forni in classe A+ o superiore.

Se l’elettrodomestico scelto non rientra in questi elenchi, il voucher non potrà essere generato dalla piattaforma, lasciando al contribuente la sola opzione del bonus mobili (che, ricordiamo, ha requisiti di efficienza meno stringenti).

Il provvedimento è chiaro: la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni per l’ottenimento del voucher ricade sull’utente finale.

Cosa succede in caso di irregolarità? L’utilizzo improprio o il tentativo di cumulo vietato comporta:

il recupero del credito, che obbliga il contribuente a restituire l’importo del voucher indebitamente utilizzato;

sanzioni tributarie in caso di detrazione indebita nel Modello 730 (possono arrivare al 180% del risparmio fiscale ottenuto illecitamente).

sanzioni tributarie in caso di detrazione indebita nel Modello 730 (possono arrivare al 180% del risparmio fiscale ottenuto illecitamente). Il bonus elettrodomestici e il bonus mobili sono due strumenti potenti, ma reciprocamente esclusivi per lo stesso oggetto. Il provvedimento 86234/2026 dell’Agenzia delle Entrate ha creato un sistema di controllo talmente capillare che l’errore non è più un’opzione.

Per i cittadini, la chiave è la pianificazione fiscale. Prima di entrare in un negozio, bisogna avere chiaro se si preferisce il vantaggio immediato del voucher o la detrazione spalmata nel tempo.

In un’era di fisco digitale e precompilate intelligenti, la trasparenza non è solo un dovere, ma la migliore strategia di risparmio.