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Emergenza cinghiali a Ferrandina: gabbie di cattura in queste zone

25 Marzo 2026

Il Comune di Ferrandina informa che, per fronteggiare la crescente presenza di cinghiali in area urbana, sono state installate due gabbie di cattura nella Zona Ovest – Via Falcone e Via Nicholas Green:

  • Le gabbie saranno gestite dalla ditta ECO WILD S.r.l. fino al 30 aprile 2026.
  • In caso di avvistamento, mantenere almeno 30 metri di distanza.
  • Vietato alimentare i cinghiali o abbandonare scarti alimentari.
  • Curare la pulizia di terreni, siepi e recinzioni nelle aree limitrofe.
  • Segnalazioni al Comando di Polizia Locale.

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  • L’inottemperanza all’ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
  • L’abbandono di rifiuti è punito con ammenda da 1.000 a 10.000 euro (art. 255 D.Lgs. 152/2006).

Grazie a tutti per la collaborazione e il rispetto delle norme di sicurezza.

Per i dettagli completi, l’Ordinanza Sindacale è consultabile al seguente link:https://comune.ferrandina.mt.it/…/Prot_Par-0005909-del…