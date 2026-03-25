Orgoglio per Ferrandina: la dottoressa Pignataro prestigioso traguardo internazionale. Complimenti!

L’Amministrazione Comunale di Ferrandina esprime:

“profonda stima, per il prestigioso traguardo internazionale, alla nostra concittadina, la dottoressa Rosaria Pignataro, Direttore della Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management (SSTAM).

La dott.ssa Pignataro ha offerto un rilevante contributo scientifico alla stesura del rapporto EQUALS 2025, presentato ufficialmente a Ginevra presso le Nazioni Unite.

Un lavoro fondamentale per promuovere l’empowerment femminile e l’uguaglianza di genere nell’era digitale e dell’innovazione.

Vedere il nome di una figlia di Ferrandina e il prestigio della SSTAM associati a istituzioni globali come l’ONU e l’Università di Oxford è per noi motivo di immenso orgoglio.

A lei vanno i nostri più sentiti complimenti per l’eccellenza del suo impegno e per essere un esempio di talento e visione per tutta la nostra comunità”.