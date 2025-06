Referendum: in Basilicata il dato più significativo. Ecco la percentuale

In Basilicata, con 148 sezioni scrutinate su un totale di 684, per il referendum sulla cittadinanza il dato del sì è del 67% rispetto al 33% dei no.

Come precisa ansa, è il dato più significativo che emerge dall’analisi dei primi risultati definitivi.

Per gli altri quattro quesiti, come nel resto d’Italia, i sì sono intorno al 90%.

Nei 131 Comuni lucani l’affluenza definitiva per il referendum è stata del 31,27%, solo a Matera – dove si è votato anche per il ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco – con il 53,3% è stato superato il quorum.