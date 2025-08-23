Policoro in swing: moltissimi musicisti e cantanti pronti a ravvivare la piazza! I dettagli

Dal 22 al 24 agosto la città di Policoro ospita la nuova edizione di Policoro in Swing, l’evento imperdibile che da anni ravviva la città attraverso la danza ed il canto al ritmo di swing.
L’evento vedrà l’avvicendarsi di diversi artisti nel suo palco principale in Piazza Segni, nonché di altrettanti eventi e masterclass nel corso delle varie giornate, che garantiranno al pubblico intrattenimento assicurato.
La parola d’ordine è musica, a partire dalle 21:00, infatti, le serate saranno aperte da DJ set a cura di DJ Resident Team.
Non solo intrattenimento ma anche formazione, in programma infatti, lezioni introduttive di danza Swing, aperte a chiunque voglia partecipare.
Le lezioni si terranno dalle 21:30 alle 22:00 in Piazza Segni, precedendo quindi l’esibizione degli artisti principali della serata.
Attrazione principale, i moltissimi musicisti e cantanti che ravviveranno la piazza nelle serate del Policoro In Swing, come gli Hot Gravel Eskimos, original swing-band italiana anni ‘30, che si esibiranno anche questa sera.
La serata di domenica, invece, vedrà l’avvicendarsi sul palco principale di numerosi artisti:
- Jessie Gordon: cantante Australiana, accompagnata dalla Sailor Jazz Café band
Con Lizzie Bourbon Francia E Noreda Graves USA
- Mark Turner: sassofonista jazz Americano di Fairborn, Ohio.
Vi aspettiamo numerosi, quindi, a questa nuovissima edizione di Policoro in Swing, che promette di non annoiarvi mai.