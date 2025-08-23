Bernalda in festa per San Bernardino da Siena! Questo il programma della giornata

Oggi, Sabato 23 Agosto 2025 a Bernalda si concludono i festeggiamenti in onore di San Bernardino da Siena.

Al via un lungo Corteo, da Piazza San Bernardino a Largo San Donato.

Sfileranno:

Gruppo di Armata Normanni

Gruppo storico “Lyon du Lys”

Gruppo storico “Terra Bernaudi” (Proloco Bernalda)

Gruppo Nzegna di Carovigno

Gruppo storico “Torre Accio” con il gruppo storico Città di Mesagne, Proloco Pulsano e Associazione culturale “Il Castello di Pulsano”

Per questa edizione della festa patronale l’Amministrazione Comunale sceglie ancora, sostenendone interamente i costi “ I Trombonieri e Archibugieri Senatore”

gruppo con oltre 70 anni di storia, una presenza a cui non volevamo rinunciare

e I Trombonieri e Archibugieri “Borgo Scacciaventi Croce” che sostiene con contributo, gruppo storicamente presente e sempre atteso.

Questo il programma della giornata:

Ore 8:00 – Sparo dei colpi oscuri

Ore 9:30 – Castello di Bernalda: tradizionale scambio di doni e saluti tra l’Associazione Festa San Bernardino, il Sindaco di Bernalda e i Sindaci delle città gemellate

Ore 11:30 – Parrocchia Mater Ecclesiae: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico Monsignor Benoni Ambarus

Ore 18:00 – Corteo storico, con la partecipazione di:

Ore 18:00 – Corteo storico, con la partecipazione di: La Bassa Musica Città di Molfetta

I Gonfaloni delle province di Potenza e Matera

I Gonfaloni dei comuni lucani

I Gonfaloni di Bernalda, Siena, Massa Marittima, Mirabella Eclano, L’Aquila, Venosa, Marsicovetere

Gruppo di Armata Normanni

Gruppo Storico Lyon du Lys

Gruppo Storico Terra Bernardi della Proloco di Bernalda

Gruppo Nzegna di Carovigno

Trombonieri e Archibugieri “Borgo Scacciaventi Croce”

Trombonieri e Archibugieri “Senatore” di Cava dei Tirreni

Gruppo Storico Torre Accio che si esibirà con il Gruppo Storico “Il Castello” di Leporano

Tamburini del Barone di Freganius

Gruppo Storico Città di Mesagne

Giocoliere, sputafuoco, incantatore di serpenti e scuderia falconeria dell’Anna di Galatone

Sbandieratori e tamburi Città di Oria – Rione Lama

Il Clero

La Carrozza di San Bernardino

Le autorità civili e militari

Concerto bandistico Città di Miglionico

Ore 18:30 – Asta per il Palio di San Bernardino

Ore 18:45 – Asta per la Carrozza di San Bernardino

Ore 19:00 – Il Re Carlo III di Borbone venera San Bernardino da Siena

Ore 19:30 – Processione del Santo Patrono e Corteo Storico con arrivo in Largo San Donato e tradizionale sparo degli archibugieri dei gruppi “Borgo Scacciaventi Croce” e “Senatore” di Cava dei Tirreni. A seguire, in Piazza Plebiscito, servizio in cassarmonica del concerto bandistico Città di Miglionico

Ore 22:00 – Asta per il traino del Carro trionfale. Lungo Corso Umberto e in Piazza Plebiscito, esibizione finale dei gruppi partecipanti al corteo

Ore 22:30 – Partenza del Carro trionfale da Largo San Donato, preceduto dal Clero e dai gruppi partecipanti al corteo. Auriga: Rocco Mattia

Ore 23:30 – Arrivo del Carro trionfale in Piazza Plebiscito. Omaggio del concerto bandistico Città di Miglionico, saluto delle delegazioni e breve intervento delle autorità presenti. Premiazione dei vincitori delle aste

Ore 00:00 – San Bernardino rientra in Chiesa Madre

Ore 01:00 – Contrada Pozzo Strada: grandioso spettacolo pirotecnico a cura della pirotecnica Piromagia di Gaetano e Salvatore Russo da Pannarano (BN), offerto interamente dall’Amministrazione Comunale.

EVVIVA SAN BERNARDINO.