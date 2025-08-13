Policoro: due appuntamenti per vivere in prima persona le fasi di questo lavoro archeologico. I dettagli

Lo scavo archeologico in corso presso il Parco Archeologico di Herakleia a Policoro, grazie ad una convenzione tra il 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂, 𝑴𝒖𝒔𝒆𝒊 𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂 – 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝑴𝒖𝒔𝒆𝒊 𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑩𝒂𝒔𝒊𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂 e 𝒍’𝑯𝒖𝒎𝒃𝒐𝒍𝒅𝒕-𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂̈𝒕 𝒛𝒖 𝑩𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏, è alle battute finali per l’anno 2025.
Oggi 13 Agosto questi gli appuntamenti per vivere in prima persona le fasi di un lavoro archeologico accompagnati dal direttore del museo Carmelo Colelli e dalla docente 𝐴𝑛𝑛𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎 𝐷𝑜𝑟𝑜𝑛𝑧𝑖𝑜.
- Ore 18:30 “Porte aperte sullo scavo”
- Ore 20:00 Presentazione preliminare dei dati del progetto Siris Project 2025
- Seguirà un ringraziamento al gruppo di ricerca.
Prenotazione consigliata.
Per info e dettagli 𝟎𝟖𝟑𝟓.𝟗𝟕𝟐𝟏𝟓𝟒.