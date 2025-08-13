Meteo: a Matera Ferragosto con i temporali? Ecco le previsioni aggiornate

L’alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani.
Che tempo ci attende quindi su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 14 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.
Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 22°C.
Invece, Venerdì 15 Agosto avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 21°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.