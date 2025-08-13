A Montescaglioso il torneo di bocce: due serate di sport, socialità e sano agonismo. Ecco le foto

Due serate di sport, socialità e sano agonismo hanno animato la Villa Belvedere ” Baden Powel” trasformata ancora una volta nel cuore pulsante delle bocce montesi.

Il torneo 2 contro 2, organizzato da Giuseppe Pietrocola e Filippo Tafuno, ha visto in gara 24 squadre tutte formate da giovani atleti con un numero di squadre iscritte da record e un’ampia partecipazione anche di donne e ragazze, oltre che di pubblico fino a tarda sera, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti estivi tra i più apprezzati nel cartellone estivo.

L’atmosfera è stata quella tipica delle serate estive montesi: amici e famiglie riuniti intorno alle piste, tra il profumo dell’estate e il fascino di una disciplina tanto semplice quanto avvincente.

La formula del 2 contro 2 ha reso le partite dinamiche e ricche di colpi di scena, coinvolgendo giocatori di tutte le età, dai veterani ai più giovani alla loro prima esperienza.

Dopo una combattuta fase a gironi e le sfide a eliminazione diretta, alla fase successiva sono passate le prime due classificate e alcune migliori terze.

Si sono svolti ottavi, quarti e semifinali a eliminazione diretta con la formula dei 15 minuti di tempo massimi a gara e la finalissima di Martedì 12 Agosto ha incoronato il team dei Gagas, coppia composta da Cosimo Bernalda e Aldo Rossetti, alla loro prima partecipazione, vincitori contro i Bra dei fratelli Cris e Paolo Dichio, vittoriosi già in altre 2 precedenti edizioni.

Il match, terminato 11-8, è stato un continuo botta e risposta: i Bra hanno mantenuto alta la pressione, ma nei momenti decisivi Bernalda e Rossetti hanno mostrato maggiore freddezza e precisione, assicurandosi la vittoria.

Al termine della finale, il momento più atteso dal pubblico, i campioni 2025, Cosimo Bernalda e Aldo Rossetti, sono stati premiati da Giuseppe Pietrocola e hanno ricevuto la graditudine del pubblico presente con applausi.

Secondo posto per Cris e Paolo Dichio, premiati da Filippo Tafuno.

Miglior giocatore del torneo a Cris Dichio, premiato da Raffaele Capobianco, capo redattore della pagina sportiva Montescaglioso Sport.

Gli organizzatori Pietrocola e Tafuno hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando la partecipazione calorosa e numerosa sia in campo sia del pubblico.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i giocatori per la correttezza e lo spirito sportivo, il pubblico per l’entusiasmo, gli sponsor e i volontari per il supporto,l’amministrazione comunale per l’aiuto logistico.

Il Torneo di Bocce 2 vs 2 ha confermato la Villa Belvedere come location ideale per eventi sportivi e di socialità, unendo tradizione, passione e amicizia in un contesto di sana competizione che ha richiamato l’attenzione dell’intera comunità montese.

Ecco le foto dei vincitori.