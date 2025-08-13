Vasto incendio nel materano: questa la situazione

È stato spento il vasto incendio che, tra Craco e Pisticci, nella giornata di ieri ha richiesto anche l’utilizzo del canadair.

Come si evince da Rainews “è stato spento anche l’altro rogo divampato poco lontano, in località Serra Marina, frazione di Bernalda.

Le fiamme si sono avvicinate ad alcune aziende agricole della zona.

Le alte temperature degli ultimi giorni non aiutano le attività di contrasto e spegnimento.

Tanti gli interventi anche per il comando provinciale di Potenza, soprattutto nella zona nord della regione”.

(In copertina: immagine d’archivio).