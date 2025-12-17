Policoro: con “Oltre il Visibile”, la pittura diviene emozione. L’evento

Sarà inaugurata a Policoro, domani Giovedì 18 Dicembre alle ore 18:00 nella Pinacoteca sita in zona casalini, la mostra personale dell’artista lucana Teresa Visceglia: “Oltre il Visibile. Quando la pittura diviene Emozione”.
L’evento, patrocinato dal comune di Policoro e curato dalla dottoressa Maria De Lorenzo, sarà fruibile dal 18 al 25 dalle ore 18:00 alle ore 20:30.
L’intero percorso espositivoben esplica il complesso modus operandi della pittrice, dove Iperrelismo metafisico, ritratti pop e morbidezze naturalistiche si uniscono alla dolcezza delle emozioni e dei significati intrinsechi che ogni suo lavoro custodisce in sé.
Un viaggio esperienziale, dunque, che narrando una storia attraverso eleganti e vibranti forze espressive, ci accompagnerà tra le soavi e limpide corde della sua delicatissima anima.
Di seguito la locandina con i dettagli.