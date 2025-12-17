Pisticci: un’are marginale diventerà uno spazio verde. Il progetto

Un’area oggi marginale diventerà 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲, 𝗳𝗿𝘂𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲, pensato per il benessere delle persone e la tutela del suolo.

Il Comune di Pisticci è partito da 𝗲̀ 𝘂𝗻’𝗶𝗱𝗲𝗮 𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼, trasformandola in una proposta strutturata e subito candidata al bando regionale per il 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝗼𝗹𝗼, finalizzato al recupero di aree degradate.

Il progetto, seguito dagli assessori 𝗗𝗲 𝗦𝗲𝗻𝘀𝗶 e 𝗖𝗼𝗹𝗮𝗰𝗶𝗰𝗰𝗼 (urbanistica e ambiente), si è classificato 𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼, ottenendo un finanziamento di 𝟲𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼.

𝗗𝗼𝘃𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼? In 𝘃𝗶𝗮 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮, alle spalle dello stadio comunale.

𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼:

• 𝗹𝗮𝗯𝗶𝗿𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲 con siepi di macchia mediterranea;

• 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗱𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗲𝗿𝗯𝗶𝘁𝗶;

• 𝗿𝗶𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮 dell’area;

• 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗲 per l’irrigazione;

• 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲, 𝗿𝗶𝗳𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗲 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲.

Un progetto che unisce 𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗮, 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮, restituendo alla comunità un nuovo luogo da vivere.

L’Amministrazione ha l’obiettivo di sviluppare un’idea di 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮, facendolo diventare negli anni un punto di riferimento e di riconoscibilità per il territorio e per Marconia.