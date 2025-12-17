Pisticci: strade pronte nuovamente ad animarsi in occasione del Presepe Vivente. I dettagli

Nei giorni 26 e 28 dicembre, Pisticci si trasforma in un racconto senza tempo con il suggestivo Presepe Vivente lungo i sentieri del Giardino Verticale di rione Croci.

Un luogo unico, incastonato tra storia e paesaggio, che diventa teatro naturale di una rappresentazione intensa ed emozionante.

Organizzato dall’associazione Enotria Felix, l’evento accompagna i visitatori in un vero e proprio viaggio tra tradizione e autenticità, dove arte, cultura e solidarietà si intrecciano in ogni scena.

Il percorso è arricchito, fa sapere l’Amministrazione:

“da un itinerario gastronomico che celebra i sapori del territorio, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Un appuntamento da vivere con lentezza, lasciandosi guidare dalle luci, dai profumi e dalle voci di una Pisticci che, nel periodo natalizio, sa emozionare e accogliere.

Un’occasione speciale per chi viene da fuori e un momento di orgoglio per chi Pisticci la vive ogni giorno.

Ti aspettiamo dalle ore 18:30“.

Di seguito la locandina con i dettagli.