Policoro: Al via i lavori per i Centri Servizi-Stazioni di Posta per l’Ambito Metapontino Collina Materana

In tutto saranno 3 e copriranno un territorio di ben 19 comuni, tra cui i due Capoluoghi di Provincia, la costa ionica e la collina materana, per una popolazione complessiva di quasi 200 mila abitanti.

Sono solo alcuni dei dati del progetto PNRR “Stazioni di Posta” che vedrà la realizzazione di 3 Centri multifunzionali che garantiranno servizi in favore di persone in condizioni di marginalità sociale, come l’accoglienza notturna, i servizi sanitari, la distribuzione di beni alimentari e l’orientamento al lavoro.

A margine di una lunga fase di programmazione e di una importante attività di Coprogettazione con Enti del Terzo Settore, il Comune di Policoro, nella sua duplice veste di Capofila sia dell’ATS “Metapontino Collina Materana” che della cordata con gli altri due ATS Urbani – Città di Potenza e Città di Matera, ha sottoscritto la convenzione con il Consorzio tra Cooperative Sociali “La Citta Essenziale“ di Matera per la realizzazione e la gestione di tre Centri servizi che saranno avviati nei Comuni di Potenza, Matera e Marconia di Pisticci.

All’incontro per la sottoscrizione della Convenzione erano presenti, oltre ai funzionari del Comune di Policoro e dell’Ufficio di Piano dell’Ente Capofila e a Presidente e Direttore dell’Ente del Terzo Settore, anche gli Assessori alle Politiche Sociali di Policoro, Cinzia Mastronardi, e Pisticci, Dolly Troiano.

“Si tratta – ha dichiarato l’Assessore Mastronardi – di un progetto ambizioso che ha visto una lunga fase di concertazione iniziale tra tutti gli attori coinvolti, che ha allargato la rete di azione non solo ai nostri 17 Enti facenti parte del nostro Ambito, ma anche ai due Comuni Capoluogo di Provincia, con cui si è avviata una proficua collaborazione finalizzata a dare risposte ad una parte di popolazione particolarmente fragile, vulnerabile e troppo spesso messa ai margini, come i senza tetto e i senza fissa dimora”.

“Un ringraziamento particolare va non solo a chi ha condotto il Tavolo di Co-progettazione, strumento innovativo che l’Amministrazione Comunale di Policoro ha voluto riconoscere attraverso l’approvazione di un Regolamento, ma anche alle Amministrazioni Comunali coinvolte di Potenza, Matera e Pisticci, che hanno saputo lavorare in maniera sinergica per utilizzare al meglio le risorse del PNRR e mettere in campo strutture e strumenti innovativi per i senza tetto”.

“Esperienza innovativa, umana e professionale – conclude Mastronardi – che porteremo come esempio su altre progettualità in corso di attuazione”. “Abbiamo compiuto – ha dichiarato Giuseppe Bruno, Presidente del Consorzio La Città Essenziale di Matera – un passo importante portando a termine, in tempi rapidi, un tavolo di coprogettazione caratterizzato dalla competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte e da una forte capacità di sintesi”.

“Insieme ai tre Ambiti di Zona abbiamo lavorato per attivare un servizio indispensabile a favore delle persone con fragilità.

Questo percorso dimostra come l’istituto della coprogettazione non solo rappresenti uno strumento efficace per dare piena attuazione ai servizi di welfare previsti dalla normativa, ma favorisca anche una reale collaborazione tra pubblico e privato, nell’interesse delle comunità. Sarebbe auspicabile, in questa direzione, l’attivazione di un luogo di confronto regionale, capace di valorizzare e diffondere al meglio le opportunità offerte da questo modello.”