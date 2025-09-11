Irsina: 60000 euro per promuovere l’uso della bicicletta come stile di vita, di viaggio, alla scoperta del territorio. Il progetto

«“By bike Irsina – Irsina fuori le mura” è un progetto finanziato con 60 mila euro che mira a promuovere la mobilità lenta e sostenibile, partendo dalle risorse identitarie di Irsina: un centro storico straordinario, un paesaggio unico e la presenza di una comunità internazionale che ha contribuito a rinnovare la visione del territorio».

Lo dichiara il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, già sindaco di Irsina.

Ha dichiarato Morea:

«Si tratta ora di trasformare queste potenzialità in servizi e percorsi strutturati, capaci di rispondere alle esigenze di chi sceglie la bicicletta come stile di vita e di viaggio».

Il Consigliere ha inoltre ricordato i risultati raggiunti negli ultimi anni grazie alla partecipazione ai bandi nazionali: dal finanziamento del MIT per la ciclovia Irsina–Nova Siri, fino al bando sui cammini religiosi che ha portato a un investimento di 1 milione di euro, con Irsina tra i pochi progetti finanziati a livello nazionale.

«Un ruolo centrale è svolto dall’APT, che con la guida del Direttore Margherita Sarli sta svolgendo un lavoro egregio e sta lavorando per costruire una rete cicloturistica regionale, in grado di destagionalizzare i flussi turistici e generare ricadute economiche durature».

Perché ciò si realizzi pienamente, secondo Morea, è necessario il contributo dei Comuni limitrofi e delle realtà associative come il CAI, custodi autentici del territorio.

Ha concluso:

«Questo viaggio è iniziato quando ero Sindaco di Irsina.

Oggi, da Consigliere Regionale, continuo a sentire forte il dovere di sostenere l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Candela e la comunità, lavorando perché le buone pratiche possano essere diffuse in tutta la Basilicata.

Le risorse ci sono, la sfida è lavorare insieme per rendere la nostra regione sempre più accogliente e sostenibili.