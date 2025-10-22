Pisticci, un Ciclamino per Dea: anche un piccolo gesto può trasformarsi in un grande atto d’amore

Anche un piccolo gesto può trasformarsi in un grande atto d’amore.

Il 31 ottobre e il 1° novembre, in piazza Elettra a Marconia, noi dei Vivai La Malfa Tommaso Promuovere “Un Ciclamino per Deaxsempre”, un’iniziativa solidale dal profondo valore umano e simbolico.

Il ciclamino, fiore elegante e tenace, sa fiorire anche quando il freddo avanza. È per questo che l’abbiamo scelto come simbolo di speranza e rinascita: un piccolo dono che può accendere la luce in un momento di buio.

Con un contributo minimo di 6 euro, potrai portare a casa una ciclamino grande e, insieme ad esso, sostenere la missione di “Dea per sempre ODV ETS”, un’associazione nata per dare voce e aiuto ai giovani che vivono un disagio spesso invisibile.

Per chi non potrà raggiungere Marconia, i ciclamini saranno disponibili anche presso il punto vendita a Policoro, in via Nazionale 34 (nei pressi del centro commerciale).

L’associazione “Dea per sempre”, nata a Marconia in memoria di Dea, una ragazza dolce e solare scomparsa troppo presto, porta avanti un impegno prezioso: sensibilizzare sul disagio adolescenziale e sulla prevenzione del suicidio.

In meno di un anno di attività, l’associazione ha già portato la propria voce a Palazzo Chigi e alla Camera dei Deputati, dove sono in discussione quattro proposte di legge dedicate proprio a questo tema.

Attraverso incontri, testimonianze e progetti educativi nelle scuole di tutta Italia, “Dea per sempre” aiuta i ragazzi a parlare, a condividere, a chiedere aiuto — per far capire che nessun dolore deve restare in silenzio.

Come fa sapere una nota:

“Con l’iniziativa “Un Ciclamino per Deaxsempre”, invitiamo tutti a unirvi a noi in questo gesto di solidarietà e amore.

Ogni ciclamino acquistato è un segno concreto di vicinanza, consapevolezza e sostegno alla vita.

Il percorso dell’associazione culmina ogni anno il 6 febbraio, nel giorno in cui Dea avrebbe compiuto gli anni “nel Cielo”, con la cerimonia del Premio “Cara Dea”, un concorso di scrittura che premia la sensibilità e il talento degli adolescenti”.