Pisticci, rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica

L’Amministrazione Comunale di Pisticci fa sapere:
“È stata avviata la 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗼 𝘀𝘂 𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮, ai sensi degli 𝗮𝗿𝘁𝘁. 𝟳 𝗲 𝟴 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟. 𝟮𝟰𝟭/𝟭𝟵𝟵𝟬.
La comunicazione riguarda:
– i 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮
– i 𝗯𝗼𝘅 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝗼
Il procedimento è rivolto a 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 interessati dal rinnovo.
Si tratta di un passaggio amministrativo necessario per assicurare 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗮̀, 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 nello svolgimento delle attività mercatali sul territorio comunale”.