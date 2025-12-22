Matera, dopo ben 17 anni Calata Ridola torna a vivere: completato il recupero e pronta la riapertura al pubblico

Dopo oltre diciassette anni di attesa, Calata Ridola torna finalmente a essere parte integrante e viva della città.

Con il completamento del rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione, disposto dall’Amministrazione comunale con delibera di Giunta dello scorso 18 settembre, si conclude definitivamente il lungo e complesso intervento di recupero di una delle arterie pedonali più significative del centro storico.

L’opera riguarda l’asse viario sottostante il belvedere di piazzetta Pascoli e consente di ristabilire il primario percorso turistico che collega direttamente via Ridola con il cuore di via Buozzi.

A distanza di oltre 17 anni dal rovinoso crollo avvenuto nella notte del 6 marzo 2008, che interessò tre livelli di ipogei e la viabilità sovrastante, viene così restituita alla città una fondamentale arteria pedonale, che sarà riaperta alla pubblica fruizione di cittadini e turisti in coincidenza con le imminenti festività natalizie.

L’intervento di restauro, particolarmente complesso sotto il profilo strutturale, era stato avviato già all’indomani del crollo con una dotazione finanziaria complessiva di 500.000 euro, di cui 300.000 euro di fonte regionale e 200.000 euro provenienti dalla Legge n. 771/1986, dedicata al recupero dei rioni Sassi.

Negli anni successivi sono stati realizzati ulteriori interventi di finitura, consolidamento e messa in sicurezza, finanziati con fondi del bilancio comunale per un importo complessivo di 162.000 euro.

“Restituire Calata Ridola alla città significa chiudere una lunga stagione di criticità rimasta irrisolta per troppo tempo – dichiara il Sindaco Antonio Nicoletti –.

Con questo intervento riconsegniamo ai cittadini e ai visitatori un luogo simbolico, sicuro e pienamente valorizzato, rafforzando al tempo stesso il legame tra tutela del patrimonio e sviluppo turistico”.

“Il completamento dell’impianto di pubblica illuminazione – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Lucia Gaudiano – rappresenta l’ultimo tassello di un’opera complessa.

Oggi possiamo dire di aver concluso un intervento che restituisce funzionalità, sicurezza e decoro a un percorso urbano di grande importanza storica e paesaggistica”.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nella riqualificazione dei percorsi storici e nella valorizzazione del patrimonio urbano, al fine di rendere la città sempre più accessibile, sicura e accogliente.