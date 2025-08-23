Pisticci: entusiasti i bambini della Colonia Marina e del luna Park itinerante! Ecco le foto

Si è conclusa il 22 Agosto 2025 l’edizione del Centro Estivo Inclusivo organizzato dal Comune di Pisticci, in co-progettazione con l’E.T.S Dolfin – Art Factory APS e la Società Cooperativa Sociale L’Abbraccio.

Nei mesi di luglio e agosto, bambini e bambine, ragazze e ragazzi di ogni età e abilità hanno vissuto esperienze di gioco, socialità e crescita in un contesto accogliente e inclusivo.

Gli obiettivi principali sono stati:

favorire 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗼 𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲

promuovere la 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗹’𝗮𝗰𝗰𝗲𝘁𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗲

𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲 rafforzando il legame tra 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮, 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼

Due momenti speciali hanno caratterizzato il Centro Estivo 2025:

𝗖𝗼𝗹𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮 (21 luglio – 1° agosto) al Lido Cuba Libre di Marina di Pisticci, con sport, giochi e attività all’aperto.

𝗙𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝘂𝗻𝗮 𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗜𝘁𝗶𝗻𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲, con tappe a Marconia, Tinchi, Pisticci Scalo e Pisticci centro.

Trucca bimbi – Animazione – Trenino Matto – DJ set – Schiuma Party … e tante altre sorprese gratuite e aperte a tutti!

Scrive il Comune:

“Un ringraziamento speciale va a educatori, operatori e famiglie che hanno reso possibile questo percorso, confermando l’importanza di un’estate educativa, inclusiva e di qualità.

Un’estate che ha dimostrato come inclusione e condivisione possano diventare il vero cuore delle nostre comunità”.

Ecco le foto.