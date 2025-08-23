Basilicata: ladri entrano in due appartamenti in pieno giorno! Ecco cosa è successo

A Vietri di Potenza oggi c’è stato un furto in pieno giorno, poco dopo mezzogiorno.
Una banda di almeno quattro ladri è arrivata in paese con un’Audi scura e veloce.
Dopo aver girato in alcune zone, hanno forzato la porta di una casa e rubato diversi oggetti di valore, come elettrodomestici costosi e la borsa della proprietaria.
Poi hanno tentato un altro furto in una casa vicina, ma sono scappati dopo essersi accorti che dentro c’era la proprietaria.
I ladri indossavano mascherine per non farsi riconoscere e sono fuggiti in direzione Salerno.
I Carabinieri stanno indagando, anche con l’aiuto delle telecamere.