Pisticci: bagni pubblici danneggiati da gravi atti vandalici! L’avviso del Comune

Il Comune di Pisticci informa la cittadinanza che i bagni pubblici, danneggiati nella serata di ieri da gravi atti vandalici, in mattinata sono stati ripristinati, sanificati e resi nuovamente fruibili.
Ecco le foto.
Il 12 e 13 Agosto 2025 la Villa Comunale di Tricarico si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione del…
Questa mattina il Sindaco Enrico Bianco ha partecipato alla celebrazione della Beata Vergine Maria Assunta, nota come “Madonna del Mare”. Una processione di barche ha…
La permanenza di un sistema di bassa pressione in quota, in lieve indebolimento nella giornata di domani, continuerà a determinare condizioni di instabilità meteorologiche, in…
Per tre giorni Colobraro ha vissuto con il fiato sospeso: le fiamme hanno lambito le case, divorato colline, cancellato ricordi e paesaggi. Così commenta l’amministrazione…
La comunità di Ferrandina si stringe al dolore per la perdita del caro Nicola, che ha tragicamente perso la vita il 15 Agosto dopo che…
Cia-Agricoltori Potenza e Matera è vicina alla famiglia del giovane di Ferrandina che ha perso la vita nel tragico evento di Ferragosto, alle famiglie degli…
Pippo Baudo, gigante della tv italiana, è morto oggi: aveva 89 anni. A dare la notizia all’agenzia Ansa sono state fonti vicine alla famiglia; a…
Stop in arrivo sulle chiamate dei call center dall’estero con numeri italiani. Da martedì 19 agosto, infatti, come fa sapere quifinanza scatta l’ulteriore giro di…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comando Polizia Locale di Maratea: “Importante risultato per la sicurezza cittadina grazie all’attività delle donne e degli uomini…
Dopo l’incidente del 15 Agosto che ha visto purtroppo la scomparsa del giovane Nicola, ad oggi il Sindaco di Ferrandina fa sapere: “Vi scrivo con…
Anas nella mattinata di oggi aveva fatto sapere che sulla SS585 “Fondo Valle del Noce” era stato chiuso il tratto in entrambe le direzioni al…