Pisticci: bagni pubblici danneggiati da gravi atti vandalici! L’avviso del Comune

17 Agosto 2025

Il Comune di Pisticci informa la cittadinanza che i bagni pubblici, danneggiati nella serata di ieri da gravi atti vandalici, in mattinata sono stati ripristinati, sanificati e resi nuovamente fruibili.

Ecco le foto.