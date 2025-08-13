Pisticci: attivo il Numero Verde per la protezione e sostegno a chi si trova in difficoltà. I dettagli

L’Amministrazione comunale di Pisticci informa che è 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝟖𝟎𝟎.𝟓𝟔.𝟎𝟖.𝟓𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐈𝐒 – 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞, attivato 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐓𝐒 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐩𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 – 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧𝐚 e gestito dalla Società Cooperativa Sociale Laetitia.

𝐈𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐏𝐈𝐒 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝟐𝟒 𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐮 𝟐𝟒, 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨 è un servizio straordinario di prevenzione del rischio di isolamento e di intervento a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità.

𝐍𝐚𝐬𝐜𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐢𝐬𝐞 𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢: 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚, 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐠𝐠𝐢𝐨, 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐩𝐬𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨.

𝐆𝐥𝐢 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐠𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐢𝐭𝐨, 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢 𝐞, 𝐬𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞, 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞.

Possono richiedere il servizio privati cittadini, volontari, parrocchie, forze dell’ordine, ospedali, centri antiviolenza e servizi sociali.

Può essere rivolto a minori non accompagnati o in tutela, genitori con bambini o donne incinte senza casa, vittime di violenza o tratta, adulti e anziani senza alloggio o in grave difficoltà, famiglie con casa inagibile per incendi, crolli o calamità naturali.

Non è un servizio sanitario d’urgenza, ma lavora in stretta collaborazione con il 118, i servizi per le dipendenze (Ser.D.) e la salute mentale (CSM) quando la situazione lo richiede.

𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨: 𝟖𝟎𝟎.𝟓𝟔.𝟎𝟖.𝟓𝟎 – 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨, 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐝 𝐚𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞

𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐩𝐢𝐬𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐨𝐫𝐨@𝐩𝐞𝐜.𝐛𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐢.𝐢𝐭 | 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐥𝐚𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐚@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

Ha dichiarato il Sindaco, Domenico Albano:

“Il PIS è uno strumento concreto di tutela per i cittadini più fragili, capace di intervenire rapidamente nei momenti più critici e garantire protezione e sostegno a chi si trova in difficoltà”.

L’Assessore alle Politiche Sociali Dolores Troiano ha sottolineato che, grazie al PIS, si può contare su un aiuto immediato e qualificato, in grado di affrontare emergenze sociali anche complesse e ha invitato la cittadinanza a farne uso ogni volta che si presenti una situazione di bisogno urgente.

Il Sindaco e l’Assessore ringraziano inoltre l’Ufficio Servizi Sociali comunale per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati ogni giorno a sostegno della comunità.

Maggiori informazioni sulla pagina dedicata del sito istituzionale: https://www.comune.pisticci.mt.it/…/pis-pronto…

