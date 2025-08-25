ULTIME NEWS

Pisticci, addio a Giuseppe Borraccia che ci ha lasciato all’età di 105 anni: “portatore di valori autentici è stato testimone di oltre un secolo di storia”. Il ricordo

25 Agosto 2025

Ciao Giuseppe.

“Oggi la nostra comunità si stringe attorno alla famiglia di Giuseppe Borraccia, che ci ha lasciato all’età di 105 anni.

Racconta l’amministrazione del Comune di Pisticci:

“Soltanto pochi mesi fa avevamo festeggiato insieme a lui lo straordinario traguardo raggiunto, omaggiandolo come esempio di forza, dedizione e amore per la famiglia e per la nostra Pisticci.

Giuseppe è stato testimone di oltre un secolo di storia, portatore di valori autentici e uomo che ha servito con onore il Paese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene, giungano le più sentite condoglianze da parte del Sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale.

La memoria di Giuseppe continuerà a vivere nella nostra comunità“.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la triste perdita.