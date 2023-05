Per il lucano Domenico Acerenza grande vittoria nella LEN Open Water Cup 2023 di Piombino! Complimenti

Domenico Acerenza, l’atleta lucano di Sassa di Castalda, non delude le attese.

Come riporta rainews: “nella LEN Open Water Cup 2023 di Piombino, per la seconda tappa del circuito continentale, il nuotatore di Sasso di Castalda si è aggiudicato la 10 chilometri in una gara tiratissima risolta allo sprint finale del sesto giro.

Podio tutto azzurro: seconda piazza per Andrea Filadelli, terzo posto ad ex-aequo ufficioso per Ivan Giovannoni e Mario Sanzullo”.a

