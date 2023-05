Bernalda: ciclisti baby dimostreranno le loro abilità in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono! Ecco l’appuntamento

Può considerarsi a buon punto la messa in cantiere del Trofeo San Bernardino, la manifestazione ciclistica baby di età compresa tra i 7 e i 12 anni che avrà luogo domenica 14 maggio a Bernalda.

Speciale cura è stata posta quest’anno dagli organizzatori di Re-Cycling Bernalda per accogliere la prima prova del campionato regionale giovanissimi per società gimkana-sprint e anche la seconda fase regionale di BicImparo Joy of Moving per celebrare al meglio l’abbinamento con i festeggiamenti del santo patrono di Bernalda (San Bernardino).

Appuntamento a partire dalle 15:00 in Largo San Donato antistante il parcheggio Palacampagna.

Di seguito la locandina con i dettagli.

