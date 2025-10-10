Per 12 unità del Comando Vigili del Fuoco di Matera complessa esercitazione pratica presso questo sito: l’iniziativa

Si è concluso oggi, presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera, il Corso base di “Radiometria”, un’importante iniziativa formativa tenutasi dal 06 al 10 Ottobre 2025.

Il corso ha visto la partecipazione attiva di ben 12 unità del Comando Vigili del Fuoco di Matera, impegnate nell’approfondimento di procedure e tecniche essenziali per la gestione delle emergenze di tipo Nucleare-Radiologico (NR), che rientrano nel più ampio ambito di competenza del nucleo specialistico NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) del Corpo.

La didattica è stata impreziosita dalla presenza del Dott. Ing. Romeo GALLO, in qualità di docente esperto.

Già funzionario di lunga data presso il Comando VVF di Matera e precedentemente Comandante del Comando VVF di BAT (Barletta-Andria-Trani), l’Ing. Gallo ha condiviso la sua vasta esperienza e competenza con i partecipanti.

Il programma del corso ha coperto un’ampia gamma di argomenti cruciali per l’operatività in scenari complessi:

* Organizzazione e procedure NBCR con focus sui compiti del CNVVF nell’emergenza NR.

* Concetti base di radioattività e radiometria.

* Elementi di radioprotezione, rilevazione e misura N/R.

* Procedure e gestione dell’emergenza N/R.

Di particolare rilievo è stata l’attività conclusiva del corso: una complessa esercitazione pratica svoltasi direttamente presso il sito dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Questa sessione sul campo ha permesso alle unità VF di applicare in un contesto realistico le nozioni apprese, concentrandosi in particolare su: ricerca e recupero di una sorgente radioattiva, calcolo dell’attività e valutazione della dose.

L’opportunità di operare in una struttura di eccellenza come l’ENEA rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la preparazione tecnica e operativa del personale, garantendo la massima efficacia in caso di intervento reale.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera prosegue così nel suo impegno per l’alta formazione specialistica, a tutela della sicurezza e della salute pubblica del territorio.