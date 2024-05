Paura nel materano: ha ceduto il tetto di una casa! Vigili del fuoco sul posto

Ancora una emergenza abitativa.

Intorno alle 6:00 di questa mattina, 17 maggio 2024, ha ceduto il tetto di una casa in pieno centro a Stigliano.

Per l’amministrazione cha ha diffuso la notizia:

“Ennesimo esempio di assenza o scarsa manutenzione. Gli effetti dello spopolamento sono anche questi.

Sono in corso di emissione ordinanze di sgombero, di inibizione all’uso di locali e divieto di transito nell’area interessata, Vico VII Principe di Napoli e Via Michelangelo.

È stata già incaricata una ditta per rimuovere i pericoli per la pubblica e privata incolumità e per consentire la rapida riapertura delle strade interessate“.