Over 35 disoccupati: ZES Unica apre porte a nuovi lavori in Basilicata. I dettagli

Con la pubblicazione delle recenti istruzioni operative, l‘Inps apre ufficialmente la strada al Bonus Zona Economica Speciale (Zes) Unica, una misura pensata per trasformare il Mezzogiorno in un polo di crescita e nuove opportunità lavorative.

L’Istituto con una circolare, si legge in una nota, con la Circolare numero 10 del 03-02-2026:

“ha definito i passi necessari affinché i datori di lavoro privati possano accedere a un importante esonero contributivo per le nuove assunzioni effettuate nelle regioni del Sud Italia.

L’incentivo riguarda chi assume persone con almeno 35 anni di età e che risultano disoccupate da almeno 24 mesi.

Il beneficio spetta se l’attività lavorativa viene svolta concretamente in una delle aree della Zona Economica Speciale Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, l’Umbria e le Marche come previsto dalla legge n. 171/2025) premiando chi sceglie di investire e creare valore nel tessuto produttivo meridionale.

L’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L’Inps conferma il proprio impegno nel rendere gli strumenti di coesione sociale sempre più accessibili e vicini alle reali esigenze di imprese e cittadini”.