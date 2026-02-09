Grande festa a Montescaglioso con oltre 230 giovani atleti! Ecco l’evento

Montescaglioso ha vissuto una domenica speciale all’insegna dello sport, del divertimento e delle tradizioni locali.

Domenica 8 febbraio 2026, il Palazzetto dello Sport “Karol Wojtyla” è stato il cuore pulsante della tappa del Campionato Promozionale Volley S3, che ha fatto registrare una straordinaria partecipazione con oltre 230 bambini e bambine provenienti da tutta la Basilicata.

A fare gli onori di casa, insieme alla società organizzatrice Herakleia Montescaglioso, è stato l’assessore allo Sport Pietro Buonsanti, che ha accolto con entusiasmo tutte le società partecipanti, i giovani atleti e le loro famiglie, portando anche i saluti congiunti del sindaco Vincenzo Zito.

Nel suo intervento è stata sottolineata l’importanza dello sport come strumento di crescita, inclusione e condivisione dei valori positivi, soprattutto per le giovani generazioni.

L’evento è stato organizzato dalla Herakleia Montescaglioso in collaborazione con la FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo, confermando ancora una volta la grande capacità del territorio di ospitare manifestazioni sportive di rilievo regionale e di promuovere lo sport di base.

Protagonista sul campo anche la squadra S3 della Herakleia Montescaglioso, guidata dal duo Durante–Delia, che ha accolto i piccoli atleti ospiti con calore e simpatia, contribuendo a creare un clima di festa, amicizia e fair play.

Numerose le società partecipanti: Santa Maria Potenza, ASD Herakleia 2011, ASCI Potenza, Tricarico Volley, ASD Grassano Volley, ASD Geco, Sport Francavilla, Pianeta Volley, PSA Matera e Volley Matera. Tutti insieme hanno dato vita a una giornata intensa e colorata, trasformando il palazzetto in un grande spazio di gioco e socialità, dove il risultato ha lasciato spazio al divertimento e allo spirito di squadra.

L’evento ha assunto un significato ancora più speciale grazie alla coincidenza con la prima domenica del Carnevale Montese, una delle tradizioni più sentite dalla comunità. Maschere, coriandoli, colori vivaci e musica hanno accompagnato le partite, creando un perfetto connubio tra sport e cultura popolare.

Molti bambini hanno partecipato in maschera, rendendo l’atmosfera ancora più gioiosa e coinvolgente.

La giornata non si è limitata al solo aspetto sportivo: famiglie, bambini e accompagnatori hanno potuto partecipare anche alla sfilata mattutina dei carri allegorici, passeggiare per le vie della città e vivere appieno il Carnevale di Montescaglioso, tra musica, spettacoli e animazione.

A rendere l’esperienza ancora più completa è stato il percorso enogastronomico, che ha permesso a grandi e piccoli di degustare le specialità tipiche del territorio e della tradizione lucana, unendo sport, sapori e identità locale in un’unica grande festa.

Il Campionato Promozionale Volley S3 2026 proseguirà ora con le prossime tappe in tutta la regione, fino alla classifica finale e all’assegnazione del titolo di Campione Regionale S3. Al centro resta l’obiettivo principale: far vivere ai bambini il piacere del gioco, della partecipazione e dello stare insieme.

Montescaglioso si conferma così una comunità capace di unire sport, istituzioni e tradizioni, regalando a oltre 230 giovani atleti una giornata indimenticabile fatta di pallavolo, sorrisi, maschere del Carnevale Montese e sapori autentici della Basilicata.