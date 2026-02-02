Ospedale Madonna delle Grazie di Matera: Livio Melpignano è il nuovo Direttore Medico! Auguri di buon lavoro

Livio Melpignano, 54 anni, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bari e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, è il nuovo Direttore Medico dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Melpignano che subentra al dottor Gaetano Annese, andato in pensione lo scorso 31 gennaio, vanta una lunga esperienza nelle aziende ospedaliere.

Ha ricoperto dal 2021 il ruolo di Direttore Medico di Presidio presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari.

Dal 2018 è docente presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Bari.

Ha inoltre maturato esperienze di docenza in numerosi corsi di perfezionamento e master universitari, con particolare attenzione alla disciplina della direzione medica di presidio.

Dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Accogliamo con grande soddisfazione il dottor Melpignano nella nostra Azienda.

La sua esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto per l’Ospedale Madonna delle Grazie e per l’intera comunità materana.

Siamo certi che il nuovo Direttore medico saprà mettere a frutto il prezioso lavoro sinora svolto dal dottor Annese per garantire continuità, efficienza e qualità nei servizi offerti ai cittadini, guidando il presidio verso traguardi di eccellenza nella cura e nella gestione sanitaria.”

Afferma l’Assessore Regionale alla Salute e Politiche della persona, Cosimo Latronico:

“Rivolgo al dottor Livio Melpignano i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di Direttore Medico dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

La sua esperienza nella direzione sanitaria e nella formazione rappresenta un valore importante per il presidio ospedaliero e per il sistema sanitario regionale, anche in relazione alle attuali sfide di innovazione e potenziamento che stiamo affrontando.

Un ringraziamento al dottor Gaetano Annese per l’impegno e la professionalità dimostrati negli anni”.