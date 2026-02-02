Insediato il nuovo Questore della provincia di Matera. Auguri di buon lavoro

Si è insediato questa mattina il nuovo Questore della provincia di Matera dott. Davide Della Cioppa, già Questore di Isernia.

Dopo aver reso gli onori ai Caduti della Polizia di Stato, deponendo una corona di alloro al cippo loro dedicato, ha incontrato i Funzionari della Questura e i rappresentanti delle Specialità della provincia.

Nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta presso la Sala Palatucci, si è detto felice ed orgoglioso del nuovo incarico a Matera, una città che si accinge a scoprire, unitamente alla sua provincia.

Classe 1968, sposato con 4 figli, laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, il nuovo Questore di Matera vanta numerosi anni di esperienza in territori ad alta densità criminale e con storiche criticità socio ambientali.

Al termine del corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma, nel 1992 fu assegnato alla Questura di Torino, dove rimase fino ad inizio 1997, quando è stato assegnato alla Questura di Caserta, dapprima alla Divisione Polizia Amministrativa e successivamente, dal luglio 1998, come Dirigente del Posto Operativo di Casapesenna, presidio anticamorra instituito nel 1995 dal Capo della Polizia per dare un maggiore impulso alla lotta al clan dei casalesi.

Dal 2003 al 2010 è stato Dirigente del Commissariato di Telese Terme in provincia di Benevento, per poi ritornare nuovamente nella Provincia di Caserta come Dirigente del Commissariato di Castel Volturno, dove sì è particolarmente distinto, nell’ambito dell’azione congiunta del “Modello Caserta”, in numerose ed importanti operazioni di Polizia volte al contrastare l’espansione del clan dei casalesi.

Nel 2013, promosso Primo Dirigente, è stato a capo della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Isernia, dove è rimasto fino al 2015, quando ha iniziato l’esperienza napoletana nei commissariati di Torre del Greco e Vicaria Mercato.

Successivamente ha ricoperto l’incarico di Vicario del Questore di Avellino e poi quello di Questore di Isernia.