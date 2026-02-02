Basilicata, alta l’attenzione su questa Diga: i dettagli

“Stiamo monitorando con attenzione la vicenda della diga di Marsico Nuovo.

A fronte di una prima risposta pervenutaci in data 12 gennaio 2026, abbiamo continuato a richiedere il rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma dei lavori.

Con una successiva nota del 23 gennaio siamo infatti tornati a chiedere al Presidente del Consorzio di Bonifica, Giuseppe Musacchio, informazioni puntuali sugli aggiornamenti relativi agli interventi da completare sulla diga di Marsico Nuovo.

Ci è pervenuta ora la risposta del Consorzio di Bonifica, da parte del Direttore dei Lavori il quale ha informato che ‘le lavorazioni sono state ultimate, così come risultano ultimate tutte le residue lavorazioni ed installazioni della strumentazione.

Allo stato, i lavori possono considerarsi conclusi, salvo gli ulteriori adempimenti di carattere tecnico, contabile e amministrativo’ ”.

Lo dichiara il Capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“Continueremo a monitorare con attenzione la situazione dell’invaso, pronti a fare la nostra parte in termini di verifica degli adempimenti e di rispetto dei tempi degli interventi”