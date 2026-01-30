L’ASM di Matera saluta il Direttore Medico dell’Ospedale “Madonna delle Grazie”, dottor Gaetano Annese. Auguri per la pensione!

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera desidera esprimere il più sentito ringraziamento al Direttore Medico dell’Ospedale “Madonna delle Grazie”, dottor Gaetano Annese, che conclude il suo percorso professionale raggiungendo il traguardo della pensione.
Nel corso degli anni, il dottor Annese ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per l’Ospedale e per l’intera comunità sanitaria, distinguendosi per competenza, dedizione, senso delle istituzioni, attenzione costante alla qualità dell’assistenza, ma soprattutto grande umanità.
Il suo contributo è stato determinante nel garantire efficienza organizzativa e centralità del paziente, anche nei momenti più complessi, come accaduto durante il periodo Covid-19.
A nome dell’Azienda, rinnoviamo la nostra stima e riconoscenza per il lavoro svolto con passione e responsabilità, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni personali nuovi progetti e nuovi viaggi.
Grazie, dottor Annese, per quanto ha dato alla Sanità lucana e all’ospedale di Matera.