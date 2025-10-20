Ospedale di Matera: un sorriso ai più piccoli che vivono momenti di difficoltà. La bella iniziativa

La società sportiva CMB Futsal team di calcio a 5 femminile che milita in serie A ha donato, questo pomeriggio, al reparto Pediatra dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera giocattoli, libri ed una borsone per l’emergenza pediatrica.
In occasione della partita casalinga contro il Falconara campione d’Italia, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A femminile, svoltasi sabato 11 ottobre, CMB ha invitato tutti i tifosi a portare un proprio giocattolo al palaSaponara per donarlo al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Matera.
Un gesto significativo per offrire un sorriso ai più piccoli che vivono momenti di difficoltà.
Un ringraziamento per la sensibilità dimostrata dalla Società CMB Futsal Matera giunge dalla Direzione Strategica dell’ASM.
Un encomio che si estende anche a tutto il personale sanitario del reparto, impegnato ogni giorno con i piccoli pazienti.