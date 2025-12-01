Nuovo “bonus mamme” da 480 euro: domande al via. Requisiti e presentazione

Le mamme lavoratrici con due o più figli dipendenti, con reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro, potranno ricevere un’integrazione al reddito di 40 euro mensili per ogni mese di attività lavorativa svolta nel 2025!
È esclusa dal bonus la categoria delle madri con tre o più figli titolari di contratto a tempo indeterminato, che continuano a beneficiare dell’esonero contributivo IVS previsto dalla legge di bilancio 2024.
Le scadenze per la domanda sono:
– 9 dicembre 2025: termine ordinario per presentare la domanda, per chi ha già maturato i requisiti (figli, lavoro, reddito).
– 31 gennaio 2026: termine per le lavoratrici che maturano i requisiti successivamente al 9 dicembre, purché entro il 31 dicembre 2025 (es. nascita di un figlio o compimento di requisiti necessari).
L’importo maturato (fino a un massimo di 480 euro annui) viene erogato in un’unica soluzione dall’INPS a dicembre 2025, oppure entro febbraio 2026 per le domande non liquidate in precedenza.
Il bonus è esente da tasse e non rilevante ai fini ISEE.
La domanda può essere fatta tramite il sito web dell’istituto pubblico www.inps.it, accedendo tramite identità digitale.