Nel materano Vigili del Fuoco in azione per salvare un cavallo! Le foto

Sulla Strada Provinciale Montescaglioso Scalo, nella mattinata, intorno alle ore 09.15, la squadra dei Vigili del fuoco di Matera, supportata dal nucleo S.A.F. (Spelo-Alpino-Fluviale) e dagli operatori dall’elicottero 412, Drago 69 VV.F. di Pontecagnano (SA), per un totale di 11 unità, è intervenuta per il recupero di un cavallo caduto in impluvio.

Ci sono volute poco meno di 5 ore per terminare l’intervento ed assicurare l’animale al suo proprietario.

Queste alcune foto dei soccorsi.

