Nel materano ladri in azione! Ecco cosa avevano preso di mira

Nell’ambito dei controlli straordinari del territorio finalizzati alla repressione dei reati contro il patrimonio, in Policoro, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 27enne ed un 25enne originari della provincia di Taranto, nella flagranza del reato di tentato furto in struttura ricettiva.

In particolare, i predetti militari, con la collaborazione delle Stazioni di Policoro e Nova Siri Scalo, sono intervenuti nella zona Lido del comune jonico in seguito alla segnalazione della presenza di due uomini sospetti nella struttura in fase di ristrutturazione.

I due giovani, sorpresi mentre tentavano di asportare il gruppo elettrogeno ed altro materiale, sono stati fermati e, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Matera, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale della Città dei Sassi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, dopo la convalida dell’arresto, concordando con l’impianto accusatorio, ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due.

Si precisa che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari, e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Il risultato conseguito è frutto dell’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma locale, nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera, per prevenire e contrastare, anche nelle zone periferiche, la commissione di reati contro il patrimonio e non solo.