Nel materano auto in fiamme!

5 Ottobre 2025

Auto in fiamme ieri notte a Scanzano Jonico.

Il mezzo era collocato in Via Rossini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno tentato di limitare i danni.

Presenti anche le Forze dell’ordine per indagare sulle cause dell’accaduto.