Nel materano auto in fiamme!

Auto in fiamme ieri notte a Scanzano Jonico.
Il mezzo era collocato in Via Rossini.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno tentato di limitare i danni.
Presenti anche le Forze dell’ordine per indagare sulle cause dell’accaduto.
Grave incidente questa mattina in Basilicata. Un’auto ha impattato contro un cinghiale che improvvisamente ha attraversato la SS 598 all’altezza di Marsico Nuovo. A seguire…
Per il terzo anno consecutivo, la Basilicata si distingue nel panorama nazionale del management. Alla semifinale Centro-Sud del Premio Giovane Manager, organizzata da Federmanager a…
Le diocesi della Basilicata si sono ritrovate per un confronto regionale sul documento nazionale “Lievito di pace e di speranza” del Cammino sinodale delle Chiese…
L’Amministrazione Comunale di Bernalda comunica alla cittadinanza di Metaponto che sin dall’insediamento sta lavorando per l’apertura della delegazione comunale per poter offrire i servizi essenziali….
Oggi ricorre l’anniversario dalla morte di Madre Teresa di Calcutta, la Santa dei più poveri tra i poveri. Donna di fede, di speranza, di carità,…
La Cisl e la Fai Cisl esprimono profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei quattro lavoratori che hanno perso la vita e ai sei feriti…
“La notizia del tragico incidente stradale avvenuto oggi sulla Fondovalle dell’Agri (nei pressi di Scanzano), in cui hanno perso la vita quattro uomini di nazionalità…
La perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa centro-occidentale sulla nostra Penisola determinerà, dalla prossima notte, un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Al contempo, la formazione di un’area…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Luigi Vitale, Segretario Regionale FAILP CISAL: “La decisione di Poste Italiane di sospendere il funzionamento degli sportelli ATM…
La città di Matera accoglierà la riprese della quinta stagione programma televisivo “I Mestieri di Mirko”, in onda su Rai 2. L’amministrazione comunale ha autorizzato…
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Matera, con personale della Sede Distaccata di Policoro, sono intervenuti oggi, sabato 4 ottobre 2025, intorno alle…
Prosegue con ottimi risultati l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza nell’ambito dei servizi di controllo…