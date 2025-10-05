Metaponto: agenti di Polizia Locale presenti durante le ore di Scuola. Ecco le altre novità

L’Amministrazione Comunale di Bernalda comunica alla cittadinanza di Metaponto che sin dall’insediamento sta lavorando per l’apertura della delegazione comunale per poter offrire i servizi essenziali.
Continua l’amministrazione:
“Il primo passo è stato compiuto assicurando la presenza degli agenti di Polizia Locale, su volontà espressa da questa Amministrazione, durante le ore di Scuola.
Sarà assicurata la presenza di almeno un amministratore tutti i giorni della settimana a partire da domani 06 Ottobre 2025 e la presenza del Sindaco ogni mercoledì e venerdì mattina.
Stiamo lavorando all’apertura di almeno un ufficio che esplichi i servizi più richiesti dai cittadini con la presenza di un impiegato comunale.
L’Amministrazione Comunale augura a tutti una Buona Domenica”.