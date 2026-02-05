Montescaglioso, per il Carnevale eventi per 10 giorni! Ecco il programma punto per punto

L’apertura ufficiale del Carnevale di Montescaglioso 2026 è prevista per sabato 7 febbraio alle ore 18:00, in via Santa Lucia, con la cerimonia inaugurale e la consegna delle chiavi della cittadella alla Mascotte del Carnevale da parte dei vincitori dell’edizione precedente.

La città dell’ Abbazia si prepara ad accogliere migliaia di visitatori provenienti dai comuni limitrofi, dalla vicina Puglia e da tutta Italia, richiamati da uno degli eventi più attesi del territorio.

Un Carnevale capace di trasmettere divertimento, energia e tradizione, trasformando Montescaglioso in un grande palcoscenico di colori, musica e spettacoli dove la festa diventa occasione di incontro, condivisione e identità popolare.

Il Carnevale 2026 è pronto ad accendere la città con un programma ricchissimo di eventi, spettacoli, tradizione e intrattenimento che si svolgerà da sabato 7 a martedì 17 febbraio, coinvolgendo strade, piazze e viali cittadini e proponendo appuntamenti pensati per tutte le età.

A rendere ancora più suggestivo il momento inaugurale sarà lo spettacolo delle ballerine a LED, protagoniste di una performance iniziale di presentazione.

Alle ore 19:00 prenderà il via la prima sfilata dei quattro carri allegorici, a cura dei gruppi Matti da Saldare, Ragazzi Fuori, Maghi della Cartapesta e La Capa Gira.

Domenica 8 febbraio il programma si aprirà alle ore 10:00 in viale Giovanni XXIII con la Street Band e la sfilata dei carri allegorici.

Gli spettacoli e la sfilata riprenderanno alle ore 16:00 da Piazza Roma, mentre alle ore 12:00 si terrà la sfilata delle Mascotte con balli di gruppo animati.

Alle ore 17:00 in viale Kennedy verrà inaugurato il Villaggio del Carnevale con attrazioni, spettacoli, street food, installazioni in cartapesta e un circo con animazione Disney.

La serata proseguirà alle ore 20:00 con il Concorso Maschera Baby e alle ore 22:00 con lo spettacolo musicale DJ set by The Funky Soul Story e Chica Mala.

Il calendario degli eventi riprenderà sabato 14 febbraio alle ore 17:30 in viale Kennedy con l’apertura del Villaggio del Carnevale, in attesa dell’arrivo dei carri allegorici che partiranno da via Santa Lucia alle ore 18:30.

Alle ore 21:00 in viale Kennedy la serata sarà animata da un DJ set con la partecipazione degli ospiti Dino Brown, Rudeejay e Header.

Domenica 15 febbraio alle ore 10:00 in via Santa Lucia si svolgeranno la sfilata delle Mascotte e dei carri allegorici.

Alle ore 12:30 in Piazza Roma il pubblico potrà assistere agli show brasiliani, mentre alle ore 16:00 torneranno protagoniste la Street Band e una nuova sfilata dei carri allegorici.

Alle ore 17:00 in viale Kennedy riaprirà il Villaggio del Carnevale con spettacoli, street food, installazioni in cartapesta e circo con animazione Disney.

Alle ore 20:00 in viale Kennedy si terrà la finale del Concorso Maschere Baby con mascotte Disney.

Seguirà alle ore 20:30 lo spettacolo musicale DJ set by De Xenia e Rossella Dipierro, con il gran finale che vedrà la partecipazione speciale della guest star Cristiano Malgioglio.

Lunedì 16 febbraio sarà dedicato alla tradizione popolare.

A partire dalle ore 19:00, lungo le vie della città, si svolgeranno eventi a tema legati alla cultura locale: il corteo nuziale tradizionale U Zit e a Zit, a cura della Pro Loco, il corteo nuziale baby a cura dell’Associazione Mani in Pasta, la cerimonia del matrimonio civile, i festeggiamenti Cumblumend e lo sfascio della pignata, accompagnati da momenti di convivialità.

Alle ore 21:00 in viale Kennedy si terrà il finale musicale della Futura Band Live.

Il gran finale è in programma per martedì 17 febbraio con il tradizionale Carnevalone:

alle ore 06:00, nelle vie cittadine, prenderà il via la sfilata del Carnevalone a cura della Pro Loco locale e dei gruppi spontanei.

Alle ore 12:00 in Piazza Roma è previsto il raduno dei gruppi del Carnevalone con le scampanate finali.

Nel tardo pomeriggio, alle ore 18:00 in viale Kennedy, il pubblico potrà assistere a un suggestivo Laser Show, seguito alle ore 18:30 dalla sfilata dei carri allegorici.

Alle ore 21:00 in viale Kennedy si terrà il tradizionale funerale del Carnevale e la pira ardente, a cura dell’Associazione La Lampa.

A partire dalle ore 22:00 si svolgeranno le premiazioni ufficiali, unite ai ringraziamenti e a una selezione musicale a cura di DJ locali con animazione.

Dalle ore 22:00 il Carnevale 2026 si concluderà con il DJ set di Rocco D’Elicio e Konfucio Voice, per una serata Back to ’90 e 2000.

Con un calendario ricco e coinvolgente, il Carnevale 2026 di Montescaglioso si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di unire tradizione popolare, creatività, intrattenimento e grandi ospiti.

Dieci giorni di festa trasformeranno la città in un palcoscenico a cielo aperto, dove carri allegorici, musica, spettacoli e riti storici daranno vita a un’esperienza unica per cittadini e visitatori di tutte le età.

Montescaglioso è pronta a lasciarsi travolgere dall’energia del Carnevale, celebrando la propria identità con entusiasmo, partecipazione e tanta voglia di stare insieme.